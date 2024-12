Emendas do senador Alan Rick reforçam segurança pública do Acre

Nesta quinta-feira, 26, na Secretária de Justiça e Segurança Pública do Acre (SEJUSP), o senador Alan Rick participou da entrega de novos veículos e equipamentos para a SEJUSP, as polícias e o Corpo de Bombeiros. Foram 9 veículos, 4 deles adquiridos com emendas de Alan Rick, e 56 equipamentos, entre condicionadores de ar, mobiliário de escritório, geladeira e notebooks. Na cerimônia também ocorreu a assinatura da ordem de serviço para capacitação de 60 policiais que irão fazer o curso SWAT Operations Advanced, na Flórida (EUA), custeado com emenda do deputado federal coronel Ulysses.

“Fico feliz em poder contribuir com o fortalecimento da segurança pública no Acre. Hoje, são equipamentos e veículos entregues com emenda do nosso mandato e do senador Petecão. O amigo deputado federal coronel Ulysses também tem contribuído. Hoje, inclusive, estamos celebrando a assinatura da ordem de serviço para que um grupo de 60 policiais faça o curso SWAT, nos EUA, emenda dele. Eu e os demais colegas da bancada temos contribuído e isso tem se refletido no trabalho das nossas polícias.” – disse o senador Alan Rick.

O senador Alan também destacou sua atuação desde que assumiu seu primeiro mandato de deputado federal. “Como todos sabem, o povo me deu a honra de ser deputado federal por duas vezes, agora estou na nova missão de representar o meu estado no senado federal e durante esses anos a segurança pública foi uma prioridade, tanto que já são mais de R$ 71 milhões destinados. Só para a execução neste ano, foram R$ 14 milhões, parte dele aqui nessa entrega. Ano que vem, seguiremos realizando mais entregas de equipamentos, veículos, armamentos, munição, das construções, por exemplo, do estande de tiro da Polícia Penal, da sede do GPOE, dos centros integrados de segurança do interior do estado. Temos muito a realizar”. – concluiu.

“Se a gente quer fazer segurança pública com qualidade, a gente tem que ter recurso. E os nossos parlamentares, eles têm envidado esforços para trazer recursos para o estado do Acre, para a gente conseguir implementar os nossos projetos, as nossas ações, as nossas aquisições. Então, é muito importante a bancada federal apoiar a segurança pública do Acre. O senador Alan tem sempre estado presente com a gente.” – disse o secretário de Justiça e Segurança Pública, coronel Américo Gaia.

Acre pela Vida

Logo após a entrega dos veículos e equipamentos, o senador Alan Rick registrou também a entrega de kits esportivos ao grupo de capoeira Acre Brasil, do mestre Caboquinho, um dos projetos beneficiados pelo Programa “Acre pela Vida”, da SEJUSP, que conta com investimento de R$ 350 mil do mandato do senador Alan Rick.

“O nosso programa contempla diversos projetos esportivos na capital e no interior, com entregas como essa, de kits de material esportivo. Boa parte dos recursos usados são de emendas parlamentares. Estamos encerrando esse convênio com a emenda do senador Alan Rick e o agradecemos pelo apoio primordial.” – disse o coordenador do “Acre pela Vida”, coronel Edener Franco.

O objetivo do programa é fortalecer ações que contribuam para a prevenção de crimes e violência, como projetos sociais e políticas púbicas.

