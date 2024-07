Em Xapuri, a Polícia Militar envolve crianças de comunidades rurais em projetos sociais

Cumprindo o modelo de policiamento comunitário rural, um dos eixos estratégicos para se aproximar das comunidades e estabelecer laços com os moradores, a Polícia Militar do Acre (PMAC) desenvolve os projetos “Guardiões da Paz na Floresta” e “Semeando o Futuro” em Xapuri. As atividades são realizadas pela 2ª Companhia Destacada da Polícia Militar e atende cinco comunidades rurais, beneficiando um total de 420 crianças.

O projeto terá duração estimada de três meses e será supervisionado pela Coordenadoria de Polícia Comunitária e Direitos Humanos da PMAC. Os policiais militares visitam semanalmente as comunidades, transmitindo às crianças os valores da instituição PMAC, como cidadania, civismo, responsabilidade, ordem unida, além de promoverem interações recreativas, palestras de conscientização e discussões sobre temas relevantes como bullying, uso de redes sociais, entre outros. Também é estabelecido um diálogo interpessoal onde o policial auxilia a criança em várias áreas da vida.

O comandante da 2ª Companhia destacada de Xapuri, Tenente Marcus Roberto, destacou a importância do trabalho: “Temos a peculiaridade de atuar na zona rural. É significativo o trabalho que estamos desenvolvendo há um mês. Nossos militares realizam patrulhamento nas regiões e também oferecem atividades planejadas para as crianças. Através dessa interação, nos aproximamos das comunidades e levamos informação e conhecimento aos moradores locais.”

Assessoria de Comunicação da PMAC

