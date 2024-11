Em Sena Madureira: Polícia Civil do Acre intensifica combate a facções criminosas

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da delegacia geral de Sena Madureira, realizou na última sexta-feira, 22, uma ampla operação para desarticular atividades de facções criminosas no município. A iniciativa é mais um desdobramento das investigações em andamento sobre a crescente guerra entre facções na região, que recentemente resultou na morte de um dos envolvidos.

Sob a coordenação da Delegada, Dra. Rivânia Franklin, foram cumpridos seis mandados de busca domiciliar e três mandados de apreensão de adolescentes infratores. Durante a operação, a equipe policial apreendeu três adolescentes, que foram encaminhados ao Instituto Socioeducativo (ISE), além de uma quantidade significativa de material entorpecente que estava destinado ao comércio ilegal.

Os adolescentes apreendidos foram autuados em flagrante por ato infracional, e os materiais recolhidos estão sendo analisados como parte das investigações. A ação reflete o compromisso da Polícia Civil em combater de forma incisiva o avanço das organizações criminosas, promovendo a segurança e a ordem pública em Sena Madureira.



“O cumprimento desses mandados reforça o nosso empenho em reprimir o crime organizado e proteger a comunidade de Sena Madureira. Continuaremos trabalhando para assegurar a tranquilidade e a justiça no município”, destacou a delegada Rivânia Franklin.

As investigações continuam em andamento, e novas ações podem ser realizadas com base nos desdobramentos do caso. A PCAC reafirma seu compromisso de combater o crime organizado com rigor e eficiência.

Marcelo Torres-PC

