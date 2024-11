Em Sena Madureira Polícia apreende 500 gramas de maconha

Na noite desta terça-feira, 26 de novembro, a Polícia Militar do Acre, por meio do 8º Batalhão, realizou a apreensão de 500 gramas de maconha no bairro Pista, em Sena Madureira. A ação foi desencadeada após informações sobre a atuação de um suposto traficante na região do Beco do Adriano.

De acordo com o relato policial, os militares realizaram incursões a pé na área e perceberam a movimentação suspeita de um homem que fugiu ao notar a presença das autoridades. Durante as buscas em uma edificação abandonada, os policiais encontraram a substância ilícita escondida no local.

Apesar das diligências para localizar o suspeito, ele não foi capturado. O material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Sena Madureira, onde serão realizadas as investigações para identificar o responsável pelo tráfico.

A Polícia Militar reforça seu compromisso em combater o tráfico de drogas no município, destacando a importância de denúncias da população para ajudar no enfrentamento à criminalidade.

Com informações do 8º BPM.

