Em Sena Madureira: PM prende três homens e apreende drogas em operação

Na tarde desta quarta feira, 25 de dezembro, a Polícia Militar do Acre, por meio do 8º Batalhão, realizou uma operação contra o tráfico de drogas no bairro Praia do Amarílio, em Sena Madureira.

Três homens foram presos em flagrante após tentativa de fuga. Com eles, foram encontradas porções de drogas. Durante as buscas em uma área de mata próxima, apontada como esconderijo, os policiais localizaram 2,725 quilos de maconha e cocaína.

Os suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil e permanecem à disposição da Justiça.

Por AcreOnline.net

