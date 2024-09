Em Sena Madureira: Morador do Seringal Nazaré Sofre Acidente durante derrubada

Um morador do Seringal Nazaré, localizado na região do Rio Yaco, sofreu um grave acidente de trabalho durante a derrubada de um roçado no último final de semana. A vítima, que preferiu não ter seu nome divulgado, precisou ser levada com urgência ao hospital de Rio Branco após sofrer lesões graves nas costelas. Segundo familiares, o homem passou por cirurgia e está se recuperando bem.

O resgate foi realizado por moradores da região, que o transportaram pelo ramal da Transacreana até o quilômetro 100, onde o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) prestou os primeiros socorros.

Por Pelegrino Sobrinho- Colaborador do Acreonline.net

