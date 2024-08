Em Sena Madureira :Homem quase morrre em acidente de derrubada

Nesta quarta-feira (07), na comunidade Riozinho, situada no ramal do Castanhal, às margens do Rio Iaco, em Sena Madureira, um grave acidente de derrubada de árvores deixou ferido o trabalhador rural Adonai Neto dos Santos, conhecido como Cocão.

Durante a derrubada, Cocão foi atingido acidentalmente por uma galhada de árvore, resultando em ferimentos no rosto e danos à sua roupa. Imagens compartilhadas por familiares mostram a gravidade dos ferimentos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas enfrenta dificuldades de acesso devido à distância e às condições da região, o que atrasou o resgate.

A situação de saúde de Cocão é preocupante, gerando angústia entre familiares e amigos. Acidentes desse tipo são comuns nesta época do ano em Sena Madureira, devido às práticas de derrubada de árvores conhecidas como brocas nas áreas rurais.

Acreonline.net

Com informações do radar 104

