Em Sena Madureira: Festa de peixe grande no Rio Caeté pescadores amadores celebram abundância

O Rio Caeté, um dos mais famosos do município de Sena Madureira, tornou-se o destino favorito dos pescadores amadores nos finais de semana. Este ano, o rio tem oferecido uma quantidade generosa de peixes grandes, atraindo não apenas os moradores locais, mas também visitantes da capital.

Entre as espécies mais capturadas estão o surubim e o caparari, conhecidos por seu tamanho e sabor. Os pescadores amadores têm aproveitado a oportunidade para registrar suas conquistas, compartilhando fotos e vídeos nas redes sociais, onde exibem orgulhosamente os resultados de suas pescarias.

Os finais de semana no Rio Caeté têm se transformado em um verdadeiro festival de pesca. Famílias e grupos de amigos se reúnem às margens do rio, equipados com varas, iscas e muita disposição. Para muitos, a pesca é mais do que um hobby; é uma forma de relaxamento e conexão com a natureza.

“A sensação de pegar um peixe grande como o surubim é indescritível”, diz João Silva, morador de Sena Madureira e pescador de finais de semana. “É um momento de pura adrenalina e satisfação.”

Apesar da festa, há uma preocupação crescente com a preservação do Rio Caeté e das espécies que nele habitam. Autoridades locais e ambientalistas têm trabalhado para promover práticas de pesca sustentável, garantindo que a abundância de peixes continue a beneficiar a comunidade por muitos anos.

“É importante que todos os pescadores, amadores e profissionais, respeitem as regras de pesca”, alerta Carlos Menezes, biólogo e especialista em ecologia aquática. “A pesca sustentável é fundamental para manter o equilíbrio do ecossistema e assegurar que as futuras gerações também possam desfrutar dessa riqueza.”



A temporada de pesca no Rio Caeté tem sido um verdadeiro sucesso, trazendo alegria e movimentação econômica para Sena Madureira. Com uma abordagem consciente e sustentável, espera-se que essa tradição continue a crescer, fortalecendo os laços da comunidade com o rio e a natureza.

Para os amantes da pesca, fica o convite: prepare suas varas, reúna os amigos e venha experimentar a emoção de pescar um grande peixe no Rio Caeté. Afinal, as águas deste rio têm mostrado que são generosas para aqueles que sabem apreciá-las.

Por Ronaldo Duarte- Acreonline.net

