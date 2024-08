Em Sena Madureira: Falece dona Maria Íris de Souza, conhecida como dona Erís, aos 85 anos

Na tarde de hoje, a cidade de Sena Madureira se despede de uma de suas moradoras mais antigas e queridas. Dona Maria Íris de Souza, conhecida carinhosamente como Dona Erís, faleceu aos 85 anos de causas naturais.

Dona Erís era uma figura marcante do 2º Distrito de Sena Madureira, onde viveu por muitos anos, construindo uma história de dedicação à sua família e à comunidade local. Nascida na região do Rio Purus, na comunidade Pacatuba, ela foi mãe de seis filhos, entre eles a professora Bena Sales, e sogra do vereador Sidney Araújo. Seu legado de alegria, amor e paz será lembrado por todos que tiveram o privilégio de conhecê-la.

Dona Erís deixa 19 netos e 13 bisnetos, que sempre foram motivo de orgulho e alegria para ela. A matriarca da família era conhecida por sua bondade e espírito acolhedor, que sempre trazia conforto e serenidade a quem estava ao seu redor.

O corpo de Dona Erís será velado na casa do vereador Sidney Araújo, localizada no 2º Distrito, na Rua Raul Tamburini, ao lado da Assembleia de Deus. Amigos e familiares se reúnem para prestar as últimas homenagens a esta mulher que, com sua simplicidade e generosidade, tocou profundamente a vida de todos que a conheciam.

Que o exemplo de Dona Erís continue a inspirar e a guiar sua família e a comunidade de Sena Madureira.

Por Pelegrino Sobrinho- colaborador do Acreonline.net

