Em Sena Madureira: Colisão entre motocicletas deixa homem em estado gravíssimo

Na manhã deste domingo (29), uma colisão frontal entre duas motocicletas no km 2 do ramal Miragina, zona rural de Sena Madureira/AC, deixou o colono Francisco Menezes Barcio, de 40 anos, em estado gravíssimo, enquanto o adolescente F.S.S., de 16 anos, sofreu apenas um corte no supercílio.

De acordo com relatos, o acidente ocorreu quando o adolescente, ao entrar no ramal, fez uma curva e colidiu de frente com a moto conduzida por Francisco, que vinha no sentido oposto.

Francisco sofreu múltiplos ferimentos graves, incluindo traumatismo cranioencefálico, fratura na perna, trauma facial e sangramentos. Ele foi socorrido por populares e encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco em estado gravíssimo, após receber suporte avançado do Samu.

O adolescente, com ferimentos leves, também recebeu atendimento. As motocicletas foram retiradas do local por familiares.

Por AcreOnline.net

