Em Sena Madureira: Acidente fatal no Ramal do Ouro adolescente perde a vida em colisão

Um acidente fatal envolvendo um adolescente de 16 anos ocorreu no km 16 do Ramal do Ouro, quando o jovem, que pilotava uma motocicleta, colidiu com uma caminhonete. A tragédia aconteceu enquanto o adolescente trafegava no sentido a cidade. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi chamado, mas infelizmente o óbito do jovem foi constatado ainda no local do acidente.

Após a colisão, a Polícia Técnica foi acionada para realizar uma perícia, a fim de entender as causas e circunstâncias do acidente. O motorista da caminhonete foi submetido ao teste do etilômetro (teste de bafômetro) para verificar se havia consumido álcool. O resultado foi negativo, ou seja, não havia álcool no sistema do motorista. Em seguida, ele foi levado para a Polícia Judiciária, onde prestou depoimento sobre o ocorrido.

A motocicleta foi levada para a delegacia, onde passará por uma inspeção detalhada. Essa medida é tomada para investigar possíveis falhas no veículo ou outros fatores que possam ter contribuído para o acidente. A análise da moto também faz parte da investigação para esclarecer todos os aspectos que levaram à colisão.

Por Acreonline.net

