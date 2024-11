Em Santa Rosa do Purus Polícia Civil realiza operação contra fraudes em empréstimos bancários de indígenas idosos

Na manhã desta sexta-feira (15), feriado da Proclamação da República, a Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia Geral de Santa Rosa do Purus, realizou uma operação para combater fraudes em empréstimos bancários indevidamente feitos na conta de aposentados indígenas idosos. A ação foi coordenada pela Delegada Jade Dene e contou com o apoio da Polícia Militar.

A acusada, identificada pelas iniciais J.S.S.D., foi alvo de mandado de busca e apreensão e teve o sigilo telefônico quebrado para aprofundar as investigações. A operação destacou a agilidade da equipe de investigadores e o compromisso da Polícia Civil em proteger os mais vulneráveis, especialmente as comunidades indígenas, de crimes abusivos.

Com informações da Polícia Civil

