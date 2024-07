Em nome do Senador Alan Rick: Jairo Cassiano anuncia aumento na premiação da Copa Clarice Mota em Sena Madureira

Durante a final da Copa Clarice Mota, realizada no campo do Florentino, em Sena Madureira, na tarde deste domingo (14), Jairo Cassiano, ex-prefeito do município e principal homem de confiança do senador Alan Rick, anunciou um significativo aumento na premiação da copa para o próximo ano. A premiação, que em 2025 será de R$ 10 mil, tem como objetivo apoiar e incentivar o esporte na região.

A comunidade de Sena Madureira compareceu em peso para assistir à final da segunda edição da Copa Clarice Mota, uma copa de futebol feminino que vem ganhando destaque na cidade. A partida decisiva foi disputada entre os times Florentino e 7 Irmãs, com a vitória do time 7 Irmãs por 2 a 0.

Jairo Cassiano, conhecido por seu apoio contínuo ao esporte local, foi amplamente elogiado por jogadoras e organizadores do evento. Eles expressaram gratidão pela colaboração de Cassiano nesta edição e já aguardam com expectativa o patrocínio maior prometido para 2025, que deverá impulsionar ainda mais a participação e o desenvolvimento do esporte feminino na região.

Por Ronaldo Duarte

