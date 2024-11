Em Manoel Urbano Polícia Civil realiza leilão de bicicletas apreendidas

A Polícia Civil do estado Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Manoel Urbano, promoveu dia, 12, um leilão de bicicletas que estavam apreendidas na delegacia. O evento foi coordenado pela Delegada Jade Dene e contou com o apoio dos agentes de polícia local, sendo autorizado pelo juiz da comarca do município.

O leilão, amplamente divulgado para garantir a participação da comunidade, foi um sucesso e resultou na venda total dos itens. A iniciativa visou dar um destino apropriado às bicicletas que permaneciam apreendidas, gerando recursos para o município.

Parte dos valores arrecadados será destinada ao Poder Judiciário, enquanto a outra parcela será utilizada para melhorias na estrutura da Delegacia de Manoel Urbano. A Delegada Jade Dene destacou a importância de ações como essa para otimizar os recursos e fortalecer as condições de trabalho dos agentes, contribuindo para um serviço mais eficaz à população.

“Este leilão representa não apenas a recuperação de espaço físico na delegacia, mas também uma forma de reinvestir no nosso próprio sistema de segurança, melhorando as condições para o atendimento ao público e as operações policiais,” afirmou a delegada.

Marcelo Torres-PC

