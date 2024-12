Em Manoel Urbano; Polícia Civil do prende homem suspeito de estupro de vulnerável

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia Geral de Manoel Urbano, prendeu na última sexta-feira, 20, F.S.N., de 48 anos, investigado por violentar sexualmente suas duas enteadas durante o período em que elas tinham entre 11 e 14 anos.

O suspeito foi levado à delegacia de Manoel Urbano, onde foram adotadas as providências cabíveis para formalizar sua prisão. Foto: cedida.

A delegada Jade Dene, responsável pelo caso, coordenou uma investigação detalhada que resultou no pedido de prisão preventiva do suspeito, encaminhado ao Poder Judiciário e acatado pela Vara Única de Manoel Urbano. Com o mandado expedido, a equipe de policiais civis da delegacia do município deu cumprimento à ordem judicial.

A captura ocorreu na rua Jaime Saraiva, no bairro Pista. O suspeito foi levado à delegacia de Manoel Urbano, onde foram adotadas as providências cabíveis para formalizar sua prisão.

O acusado permanecerá preso preventivamente enquanto aguarda o julgamento. O processo tramita em segredo de justiça, respeitando o sigilo necessário para preservar as vítimas e o andamento das investigações.

Marcelo Torres PCAC

