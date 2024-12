Em mais uma ação conjunta com o Tribunal de Justiça, governador Gladson Cameli visita Santa Rosa do Purus e destaca investimentos na região

O governador do Acre, Gladson Cameli, cumpriu agenda na cidade de Santa Rosa do Purus nesta terça-feira, 10, participando da solenidade de entrega do Centro de Justiça e Cidadania (Cejuc) e também do programa Justiça na Escola, ambos do Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC).

Acompanhado do secretário de Estado de Habitação de Urbanismo, Egleuson Santiago, Cameli também destacou as ações prioritárias no estado para reduzir as diferenças entre as cidades. Na escola de ensino fundamental I Dr. Celso Cosme Salgado, o governador visitou as salas de aula e conversou com alunos, professores e conheceu um pouco do projeto do TJ.

Parabenizando os membros do TJ pela iniciativa nas escolas, o governador falou da importância de conscientizar os jovens ainda dentro das instituições escolares.

“Fiquei extremamente emocionado ao compreender que este projeto visa alcançar as crianças do nosso estado quanto à conscientização da democracia, de seus direitos e deveres, despertando e consolidando conhecimento acerca das atividades do Poder Judiciário”, disse.



Relembrou, ainda, a agenda dos últimos dias na cidade, coordenada pela vice-governadora Mailza Assis e secretários estaduais, quando houve a ação de cidadania chamada “Natal Compartilhando Esperança.”

“Meu muito obrigado ao Tribunal de Justiça, por se fazer presente em todos os nossos municípios, e a todos os senhores presentes, por acreditarem que, por meio da educação, podemos transformar para melhor as atuais e futuras gerações”, destacou.

Instituições mais próximas do povo

O Cejuc tem como objetivo oferecer um espaço físico adequado para a realização de audiências, mediações e conciliações, proporcionando uma resolução mais ágil e eficiente dos conflitos. O governador destacou mais uma vez que a união é a única maneira de fazer com que a melhoria dos serviços chegue à comunidade:

“Esse trabalho é feito a muitas mãos para melhorar a vida dos moradores desta cidade. Vamos juntos, seguindo rumo a um estado mais solidário e justo com todos”.



Os centros têm também como objetivo aproximar o Judiciário da população e oferecer serviços com mais celeridade e qualidade. Mais do que isso, as recorrentes ações, em parceria com o Judiciário, demonstram a união dos poderes em prol da equidade.

“É a presença do Estado de Direito no menor município, Santa Rosa do Purus, de menor população, onde tem um povo guerreiro, e aqui vejo essa ação que o TJ está fazendo em preparar um ambiente para atendimento à população que precisa e, ao mesmo tempo, mostrando compromisso. Isso mostra que o Acre, os poderes e as instituições estão unidas em um único propósito de diminuir as diferenças e colocar os municípios em igualdade com os demais”, destacou.

A presidente reconheceu a gestão do governador do Acre como uma das principais em apoiar ações do Judiciário, destacando a sensibilidade de Cameli em gerir com humanidade.

“A importância desse fortalecimento de laços com o Poder Executivo é de extrema relevância para aprimorarmos o atendimento aos nossos cidadãos que moram tão distante e que estão em cidades isoladas, onde não é sede da comarca. Então, criamos, junto com o governo do Estado do Acre, o Centro de Cidadania e Justiça, para que a gente possa estar atendendo, seja presencialmente, ou de forma online, os nossos cidadãos que recorrem aqui para fazer suas queixas para falar com nossos juízes, servidores e para também pedirem qualquer coisa que estejam a necessitar”, pontuou.

O prédio funciona na Rua Coronel José Ferreira, Cidade Nova, em Santa Rosa do Purus.



Aerodrómo da cidade

Na ocasião, o governador Gladson Cameli também destacou ações importantes para a cidade, sendo uma das mais importantes o aeródromo. As obras da pista estão avançadas e devem ser concluídas nos próximos meses. Essa é uma parceria do Departamento Nacional de Estradas de Rodagens, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre) e do 7° Batalhão de Engenharia de Construção (BEC).

A pista, construída em concreto armado, é a primeira do estado com esse material. A estrutura terá 1,2 quilômetro de extensão, 30 metros de largura e 25 centímetros de espessura, garantindo mais segurança, qualidade e menor custo de manutenção, atendendo a necessidade dos próximos 50 anos. “Isso é fazer gestão para as pessoas”, enfatizou Cameli. A cidade de Santa Rosa do Purus tem 6.723 habitantes.



O governador também fez questão de ir até o 4° Pelotão Especial de Fronteira (PEF), onde foi recebido pelo tenente Silva Rosa. Na ocasião, ele agradeceu ao Exército pela parceria em ações emergenciais e de importante apoio para a população, como no caso de enchente ou secas, sendo imprescindíveis para a logística no abastecimento das cidades. “Vocês fazem parte da nossa história, e fiz questão de vir aqui hoje agradecer por toda a ajuda e reforçar que estamos à disposição”, concluiu.

Tácita Muniz-Agência de Notícias do Acre

Foto: Pedro Devani/Secom

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram