Em Feijó, militares apreendem entorpecentes e dinheiro

Militares que atuam em Feijó, apreenderam na última quinta-feira, 11, entorpecentes e quantia em dinheiro no bairro Zenaide Paiva.

Em patrulhamento na região os militares avistaram o indivíduo, que ao observar a presença da polícia apresentou muito nervosismo, durante conversa, abordagem policial e busca pessoal foi encontrado com ele entorpecentes e dinheiro que o homem não soube informar a procedência.

Os policiais encaminharam o indivíduo à delegacia do município juntamente com o ilícito apreendido para que fossem tomadas as providências cabíveis ao fato.

Assessoria de Comunicação da PMAC

