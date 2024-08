Em evento que lotou o estádio Marreirão, Gilberto Lira é escolhido oficialmente candidato a prefeito de Sena Madureira

O deputado estadual Gilberto Lira (União) teve na noite dessa segunda-feira, 5, sua candidatura a prefeito de Sena Madureira homologada com uma convenção semelhante em público às realizadas pelos candidatos Tião Bocalom (PP) e Marcus Alexandre (MDB) em Rio Branco. O parlamentar ao lado do seu vice, Alípio Gomes (PSD), do prefeito Mazinho Serafim, e da deputada federal Meire Serafim lotou o estádio municipal Marreirão.

Em um vídeo, Gilberto agradeceu a todos os políticos do Estado que estão apoiam sua candidatura a prefeito. “Quero agradecer ao povo de Sena Madureira, aos senadores, deputados estaduais e federais, lideranças comunitárias e ao nosso prefeito Mazinho Serafim que não tem medido esforços para nos ajudar. Obrigado a todos por essa linda festa. Isso na verdade é o começo de uma bonita campanha que iremos fazer para garantir o trabalho que é cuidar das pessoas em Sena Madureira”, disse Gilberto.

Para Mazinho, o nome do Gilberto como candidato a prefeito veio a pedido do povo nas ruas, nos bairros e zona rural da cidade. “Ele está deixando uma missão de deputado que vem exercendo exemplarmente para servir ainda mais de perto o a população de Sena Madureira. O povo pediu e ele veio. Tenho certeza que vamos entregar a prefeitura nas mãos de homem competente, capaz e que entende de gestão pública. Assim como o povo de Sena, estou muito feliz por essa linda convenção que lotou o estádio Marreirão”, destacou Serafim.

Os parlamentares como o senador Sérgio Petecão (PSD) o senador Márcio Bittar entre outros mandaram vídeos que foram transmitidos em um telão durante a convenção.

A aliança é formada pelos partidos União Brasil, PSD que indicou o vereador Alípio Gomes como vice-candidato a prefeito, PL ligado ao senador Márcio Bittar e outras siglas.

