Em agenda com o prefeito reeleito de Rio Branco, governador alinha ações e fortalece parcerias para os próximos anos

Após o prefeito Tião Bocalom ter sido reeleito no último domingo, 6, o governador Gladson Cameli esteve no gabinete da prefeitura, ao lado do vice eleito, Alysson Bestene, para alinhar ações voltadas para a capital. O encontro, que ocorreu na tarde da última quarta-feira, 9, contou com apresentação dos projetos de obras e também o andamento do programa Asfalta Rio Branco.

O objetivo do encontro foi reforçar a parceria entre governo do Estado e prefeitura para avanços importantes na cidade.

Bocalom mostrou apresentações das futuras instalações que contemplarão toda a cidade. Também foram debatidas alternativas para atender às ruas judicializadas.

Além do governador, uma equipe do governo também acompanhou o encontro, para que as administrações caminhem juntas nos próximos anos, dando continuidade aos trabalhos.

“Isso faz parte do que dissemos em cima do palanque; após o término das eleições nós íamos já começar o planejamento para 2025, fazer ações que a gente possa colocar em prática e que vão melhorar a vida das pessoas. Quem ganha mais com essa união é a população”, disse.



O governador destacou, ainda, que o lema continua sendo não perder um dia de trabalho para que tudo o que foi prometido para a população seja cumprido.

“Eu sei o tamanho da responsabilidade que nós temos com os 22 municípios e vou me reunir com todos os prefeitos que querem parceria, para que a gente possa cumprir com aquilo que falamos. Não tenho dúvida do sucesso que vamos ter cada vez mais”, garantiu.

Cameli também enfatizou a importância de ter Alysson Bestene como vice, já que é um nome com grande experiência na administração pública.

“Fico grato em saber que Bocalom vai ter um irmão ao lado para ajudar ele na administração da prefeitura”, reforçou.



O prefeito Tião Bocalom enfatizou que essa parceria representa mais serviços para a sociedade.

“Quando você junta as forças, não tenho dúvida nenhuma, que o resultado é muito maior. Vamos juntos desenvolver grandes projetos estruturantes para a nossa capital. Nós precisamos largar daquela história que Rio Branco é uma cidadezinha como qualquer outra cidade do interior”.

O prefeito destaca, ainda, que todos os projetos são voltados para deixar Rio Branco uma cidade moderna e inteligente.

“A parceria com o governo do Estado vai ser fundamental nesse processo todo. Além disso, evidentemente que algumas obras a gente vai alterar, inclusive, o padrão de construção, que eram os prédios que podiam chegar até 17 andares, e, a partir da alteração que a gente vai fazer no plano diretor, os nossos prédios poderiam chegar a 40 andares. E isso é cidade inteligente, isso é cidade moderna”, finaliza.

Ao fim da reunião, após apresentações dos projetos e planejamento, o governador disponibilizou toda a estrutura estatal para o que for possível e necessário.

Por Tácita Muniz- Agência de Notícias do Acre

Foto: Neto Lucena/Secom

