Elon Musk confirma a data de chegada de seus robôs autônomos fabricados por sua empresa Tesla

O futuro das tarefas repetitivas e potencialmente perigosas em diversos setores, incluindo logística, armazenamento, comércio varejista e manufatura, pode estar nas mãos de robôs humanoides, de acordo com recentes declarações do empresário Elon Musk, CEO da Tesla.

Recentemente, em uma conferência telefônica com investidores, Musk revelou que o robô humanoide da companhia, conhecido como Optimus, ainda está em desenvolvimento, mas poderá estar pronto para seu lançamento comercial no final do próximo ano, ou seja, em 2025.

Este anúncio posiciona a Tesla em um ponto de interesse dentro do crescente investimento e colaboração entre a tecnologia de inteligência artificial e a indústria manufatureira.

A visão de Musk em relação à robótica e sua integração no tecido produtivo não é única, mas destaca-se por sua ambição de massificar a produção de robôs humanoides.

Com a Tesla na vanguarda desta revolução, graças à sua conhecida capacidade inovadora no campo da inteligência artificial e tecnologia de autonomia, o projeto Optimus poderia ser uma mudança de jogo em vários setores industriais, competindo com outras empresas globais que também estão trabalhando em seus próprios projetos.

Da mesma forma, o crescimento do interesse no desenvolvimento de robôs humanoides não é recente. Empresas renomadas como Honda e Boston Dynamics, esta última parte da Hyundai Motor, têm investigado e desenvolvido nesta área há vários anos.

Além disso, a startup Figure, apoiada por importantes empresas do setor tecnológico como Microsoft e Nvidia, anunciou uma colaboração com o fabricante alemão de automóveis BMW para a implementação de robôs humanoides em suas instalações nos Estados Unidos.

Este crescente entusiasmo pela robótica avançada ressalta o potencial destes desenvolvimentos para transformar indústrias inteiras, tornando-as mais eficientes e seguras.

A aposta de Elon Musk nesses robôs humanoides

Musk tem indicado repetidamente que os robôs podem vir a ser um setor comercialmente mais significativo para a Tesla do que seus carros elétricos. Tal afirmação destaca a confiança do CEO na tecnologia de inteligência artificial da Tesla e sua capacidade de produzir em massa esses autômatos.

No entanto, embora as expectativas sejam altas, Musk enfrentou críticas por promessas anteriores que não se concretizaram conforme o planejado, sendo um exemplo notável a promessa de uma frota de “robô-táxis” autônomos para 2020, que não ocorreu como esperado.

Além disso, a revelação da primeira geração de Optimus, carinhosamente batizado de Bumblebee, em setembro de 2022, seguida por uma demonstração de suas habilidades realizando tarefas simples como dobrar roupas, marca o início tangencial desta visão futurista.

O Optimus Gen 2 da Tesla é uma versão aprimorada do robô humanoide que a empresa anunciou há alguns anos. É muito mais leve, pois pesa até 10 Kg a menos que a versão anterior, embora não sacrifique nenhuma das funcionalidades. Aliás, o novo robô inclui melhorias importantes, como um pescoço acionado com controle de movimento. Isso permite que o Optimus Gen 2 mova o pescoço de forma semelhante a como um humano faria.

A Tesla também aprimorou os pés do robô humanoide com um design similar ao dos pés de uma pessoa real, o que permitiu que o Optimus Gen 2 possa andar até 30% mais rápido que a geração anterior.

O Tesla Optimus Gen 2, que utiliza sensores desenvolvidos pela própria empresa, também possui mãos capazes de mover os dedos de forma mais fluida. Neles, a Tesla incluiu sensores dedicados a detectar a pressão para poder manipular objetos delicados, como ovos ou cristais, sem destruí-los.

Quanto ao preço, Elon Musk revelou que o Optimus Gen 2 estaria entre 25.000 e 30.000 dólares. Embora, isso sim, afirmou que custaria menos com o passar do tempo.

A competição para ver quem sai vencedora no desenvolvimento de robôs humanoides

De fato, a Tesla não está sozinha em marcar avanços significativos neste campo. A apresentação do robô 01 da Figure preparando café e a plataforma elétrica para o robô humanoide Atlas da Boston Dynamics, evidenciam uma evolução notável e o crescente potencial dos robôs humanoides em ambientes de trabalho e cotidianos.

Assim, a corrida pelo desenvolvimento e implementação de robôs humanoides na indústria não apenas representa uma conquista tecnológica inovadora, mas também levanta questões importantes sobre o futuro do trabalho, a ética na inteligência artificial e a segurança na interação entre robôs e humanos.

Por isso, à medida que se aproxima a data prometida por Elon Musk para o lançamento do Optimus, o mundo está na expectativa, aguardando para ver como essas promessas se materializam e que novo paradigma de trabalho emerge na era da robótica avançada.

Fonte: hipertextual.com

