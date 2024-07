(VÍDEO) Eletricista morre após queda de cinco metros em igreja em Rio Branco

O eletricista Marco da Costa Muniz, de 49 anos, morreu após sofrer uma queda de cinco metros enquanto trabalhava na reforma da parte elétrica de uma Igreja Católica na noite desta quinta-feira (25). O acidente ocorreu na Rua Joaquim Macedo, no bairro São Francisco, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Marco estava realizando a reforma na parte elétrica da Igreja Católica Comunidade São Francisco desde a última segunda-feira (22). Mesmo utilizando equipamentos de proteção individual, uma das vigas de sustentação quebrou, causando sua queda do forro. Marco bateu a cabeça no chão e morreu instantaneamente.

Amigos da vítima tentaram ajudar e acionaram o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte avançado ao local. Contudo, ao chegarem, constataram que Marco já estava sem vida.

A Polícia Militar isolou a área para o trabalho da perícia criminal. Após os procedimentos necessários, o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização dos exames cadavéricos. Posteriormente, o corpo será liberado para a família realizar o velório e o sepultamento.

O trágico acidente evidencia a importância da segurança no trabalho, mesmo quando todos os procedimentos e equipamentos de proteção são seguidos. As autoridades irão investigar as causas do acidente e verificar se houve alguma falha na estrutura da igreja.

Por Alexandre Lima-alto acre

