Elenco do Galvez começa treinos para o Estadual no dia 6

O presidente do Galvez, Igor Oliveira, confirmou para o dia 6 de janeiro o início da preparação visando a disputa do Campeonato Estadual.

“Estamos trabalhando na montagem do elenco, mas as propostas estão bem acima da realidade do Galvez. Temos alguns atletas acertados e a meta é chegar na apresentação com o grupo fechado”, disse Igor Oliveira.

Tentar o título

Mesmo com as limitações financeiras, Igor Oliveira espera ter um grupo competitivo para tentar o título.

“Não tem sentido entrar na competição somente para participar. O Estadual é caro e por isso é preciso lutar pela conquista para garantir um calendário maior e cotas”, avaliou o presidente.

Por PHD Esporte Clube

Foto Jhon Silva

