Eleições 2024: União Brasil convoca filiados e membros para Convenção partidária em Manoel Urbano

A Executiva Municipal do partido União Brasil (UB) da cidade de Manoel Urbano já definiu a data para a sua convenção partidária. Nesta semana foi divulgado um Edital confirmando o evento para o dia 1 de agosto. A convenção se dará na Rua Valério Caldas de Magalhães, às 15 horas, na região central de Manoel Urbano.

De acordo com Marcilo Levi, presidente da Executiva Municipal do UB em Manoel Urbano, ao longo do evento serão escolhidos os candidatos majoritários e proporcionais para o pleito deste ano que se avizinha. Nesse sentido, os membros e filiados do União Brasil estão sendo convocados para participar dos debates.

A exemplo de outras cidades Acreanas, o União Brasil estará presente nas Eleições Municipais de Manoel Urbano. No Acre, a sigla tem como principal liderança o senador Alan Rick.

Por Acreonline.net

