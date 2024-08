Eleições 2024 em Sena Madureira (AC): veja os candidatos a prefeito e a vereador

Sena Madureira tem 2 candidatos a prefeito e 68 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).

Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 15:30 de sexta-feira (16).

As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.

Veja quem são os candidatos a prefeito em Sena Madureira

Nome do candidato Partido Número de urna Situação

GERLEN DINIZ PP 11 Concorrendo

GILBERTO LIRA UNIÃO 44 Concorrendo

Veja quem são os candidatos a vereador em Sena Madureira

Nome do candidato Partido Número de urna Situação

ADRIANA MARINHO PP 11888 Concorrendo

ALEX SALES PL 22456 Concorrendo

ANDRE FRANCALINO PSD 55999 Concorrendo

ATALICE FILHA DO GROSSO PP 11100 Concorrendo

BARNA ALVES MDB 15888 Concorrendo

BOA IDEIA PSD 55222 Concorrendo

CANÁRIO PL 22111 Concorrendo

CARLINHOS AQUINO MDB 15112 Concorrendo

CARLOS BELIZA PSD 55111 Concorrendo

CÉLIA MAGALHAES REPUBLICANOS 10222 Concorrendo

CHARMES DINIZ PP 11111 Concorrendo

CHICÃO DO CAZUMBÁ PL 22444 Concorrendo

CLEISA DA CAMPINAS MDB 15155 Concorrendo

CLEMILDA DA PESCA PSD 55333 Concorrendo

CLEU ARAUJO PL 22345 Concorrendo

DAMIANA REPUBLICANOS 10234 Concorrendo

DENIS ARAUJO PP 11777 Concorrendo

DOS ANJOS PSD 55777 Concorrendo

DR MAYCON MOREIRA PSD 55678 Concorrendo

EDMAR NEGREIROS REPUBLICANOS 10777 Concorrendo

FÁBIO MANDUCA REPUBLICANOS 10333 Concorrendo

FRANCISCO MAIA PP 11999 Concorrendo

FUBÁ DO UBER MDB 15222 Concorrendo

GLEYTON MOTOTAXI REPUBLICANOS 10177 Concorrendo

HELISSANDRA MATOS MDB 15000 Concorrendo

IVONEIDE BERNARDINHO PL 22777 Concorrendo

IVONETE PP 11456 Concorrendo

JAQUELINE ROCHA PL 22789 Concorrendo

JEAN DA ENFERMAGEM MDB 15111 Concorrendo

JOÃO RODRIGUES REPUBLICANOS 10000 Concorrendo

JOSE COSTA PP 11444 Concorrendo

LAYS MAYRA PSD 55789 Concorrendo

LEIDE ARAUJO MDB 15999 Concorrendo

LEO DO HIP HOP MDB 15369 Concorrendo

LIA PP 11234 Concorrendo

LUCIANA CHAVES PSD 55551 Concorrendo

LUCICLÉIA REPUBLICANOS 10666 Concorrendo

MAICON JÓIAS MDB 15777 Concorrendo

MANEL DO BOLSA PL 22000 Concorrendo

MARGARIDO QUEIROZ MDB 15123 Concorrendo

MARIA DE JESUS MDB 15444 Concorrendo

MENANDRO PSD 55888 Concorrendo

MICHELE VILAS BOAS REPUBLICANOS 10111 Concorrendo

NEGUIM TAXISTA REPUBLICANOS 10444 Concorrendo

NELISON MOTA PP 11000 Concorrendo

NILSON PITA REPUBLICANOS 10255 Concorrendo

OBEDE DA V CINCO REPUBLICANOS 10555 Concorrendo

PABLO DA NOVA OLINDA PL 22122 Concorrendo

PANTICO PP 11333 Concorrendo

PATRICIA DA SAUDE PSD 55123 Concorrendo

PELE DO JACAMIM PP 11222 Concorrendo

PROFa NILDA GADELHA PP 11123 Concorrendo

PROFESSORA SILVIA REPUBLICANOS 10123 Concorrendo

RAIMUNDA MDB 15190 Concorrendo

REAL PL 22888 Concorrendo

ROBERTO NASSERALA PP 11555 Concorrendo

RONEYSON NEVES PL 22555 Concorrendo

RONIERI XAVIER MDB 15333 Concorrendo

ROZIENE DUARTE PL 22223 Concorrendo

SAMIO PERET PL 22222 Concorrendo

SANDRO CAVALCANTE MDB 15555 Concorrendo

SIDNEY ARAÚJO PSD 55444 Concorrendo

SIMONE MOTO UBER PSD 55155 Concorrendo

TOM CABELEIREIRO PL 22333 Concorrendo

TUPAN DINIZ PP 11666 Concorrendo

VALDIR DA PESCA REPUBLICANOS 10888 Concorrendo

WANDA ROCHA PSD 55555 Concorrendo

ZE ANTONIO PSD 55000 Concorrendo

São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.

Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade. Caso você perceba algum erro, por favor nos informe por meio do formulário disponível neste link.

