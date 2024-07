‘Ele sabe que errou muito comigo’, diz Bruna Biancardi ao confirmar volta com Neymar

A modelo Bruna Biancardi confirmou nesta segunda-feira (29) através de sua conta no Instagram que reatou o relacionamento com o jogador Neymar. Em uma longa publicação, ela explicou o motivo de decidir voltar com o atacante mesmo após as traições que se tornaram públicas e ocasionaram o fim do namoro. Os dois são os pais da pequena Mavie, de apenas oito meses de vida.

De acordo com Bruna, os dois tiveram uma conversa durante este mês sobre os problemas que tiveram no relacionaramento e, juntos, decidiram reatar novamente. Ela ainda cita que o jogador errou muito com ela e tem ciência disso.

– Ele já errou muito comigo e sabe disso. Mas aposto que já erraram com você ou que você já errou com alguém. A diferença é que a nossa vida é exposta. (…) Não foi fácil. Ficamos longos meses separados e depois de muitas conversas decidimos em julho voltar e vou viver isso intensamente como sempre fiz -, afirmou.

Bruna também falou sobre a reação dos fãs sobre a sua decisão de perdoar o jogador, já que muitos se mostraram irritados com a postura da modelo. No entanto, ela reitera que quem quer o bem do casal, torce por sua felicidade.

– Entendo as pessoas ficarem irritada por terem me ‘apoiado’ e agora eu estar com ele novamente. Mas, de verdade, o que importa no final de tudo é estarmos felizes e com quem amamos. Quem quer o nosso bem, torce pela nossa felicidade. Surpreendentemente, tenho recebido mensagens lindas a respeito de nós. Fico muito feliz que algumas pessoas entendem, torcem, oram por nós -, explicou.

r7

