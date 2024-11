Eficiente nos contragolpes, Corinthians vence Palmeiras em Itaquera e respira no Brasileirão

Com grande eficiência nos contra-ataques, o Corinthians não deu chances ao Palmeiras e venceu por 2 a 0 na noite da últimasegunda-feira (4), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rodrigo Garro, no primeiro tempo, e Yuri Alberto, na etapa final, balançaram as redes diante de mais de 46 mil torcedores na Neo Química Arena. Caio Paulista e Weverton, aliás, se atrapalharam nos lances dos gols.

O resultado leva o Timão para a 13ª colocação, agora, com 38 pontos. Os alvinegros, assim, respiram na luta contra o rebaixamento, abrindo quatro pontos sobre o primeiro time no Z4. Já o Verdão estaciona nos 61 pontos e compromete sua perseguição ao líder Botafogo, que tem 64 somados e pode aumentar a vantagem nesta terça. Além disso, pode perder a segunda colocação no decorrer da rodada.

O Corinthians encerrou um jejum de oito jogos sem triunfos no clássico. Até então, a última vitória sobre o rival havia ocorrido em setembro de 2021. Por outro lado, a sequência do Verdão era de cinco triunfos e três empates no Dérbi.

Garro não perdoa vacilo de Caio Paulista

Os times apresentaram propostas de jogo bem diferentes. Enquanto o Palmeiras adiantou a marcação com eficiência e, assim, manteve o domínio das ações no campo ofensivo, o Timão apostou na ligação direta e nas saídas em contragolpes. A primeira chance foi dos visitantes antes do primeiro minuto, quando Flaco López, da entrada da área, obrigou Hugo Souza a fazer boa defesa. Felipe Anderson e Raphael Veiga também tiveram oportunidades. Mas a partir dos 30 minutos, o Verdão começou a perder concentração.

Os donos da casa, por outro lado, reagiram com Yuri Alberto, que aproveitou contragolpe e, da entrada da área, testou Weverton. Aos 40′, Caio Paulista bobeu sozinho após um cruzamento e deixou Matheuzinho dominar. O lateral tocou para Garro chutar de fora da área para abrir o placar. O gol empolgou os alvinegros, que tiveram chances de ampliar a vantagem em um contragolpe de Yuri.

Torcida arremessa cabeça de porco no gramado

Um episódio lamentável ocorreu durante a primeira etapa. Antes de uma cobrança de escanteio, torcedores do Corinthians arremessaram uma cabeça de porco no gramado. O fato ocorreu aos 28 minutos do Dérbi, quando Raphael Veiga se aproximava para cobrar escanteio.

Pressão palmeirense não funciona, e Timão mata o jogo

No retorno do intervalo, o Palmeiras assumiu riscos em busca da reação. Assim, deu espaços. Aos dez minutos, em mais um contra-ataque letal, o Corinthians ampliou com Yuri Alberto após passe na medida de Garro e falha de Weverton, que perdeu o tempo na saída da meta. Abel Ferreira apostou em substituições que não impediram a derrota, embora Dudu (arremate rasteiro para fora), Gabriel Menino (carimbou a trave em cobrança de falta) e Rony (cabeceio que obrigou Hugo a fazer defesaça) tenham levado perigo.

O Palmeiras também tentou chegar com bolas na área, mas a defesa alvinegra afastou a maioria da investidas. Aos gritos de “olé” de sua torcida, o Corinthians controlou as ações do adversário até o apito final.

