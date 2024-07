E agora? Candidatura de Gilberto Lira está nas mãos de Alan Rick e do casal Jairo Cassiano e Edgardina; Entenda

Uma provável candidatura de Gilberto Lira a prefeito de Sena Madureira não depende somente da aprovação do prefeito Mazinho Serafim, seu padrinho político. Gilberto é filiado ao União Brasil que é comandado no Acre pelo senador Alan Rick.

Em Sena Madureira, o Diretório Municipal do União Brasil é presidido por Edgardina Matos, esposa do ex-prefeito Jairo Cassiano, braço direito de Alan Rick. Desse modo, para legitimar sua candidatura, Gilberto vai precisar das “bênçãos” de Alan Rick e do casal Jairo e Edgardina que, por sinal, já declararam apoio ao deputado federal Gerlen Diniz, pré-candidato a prefeito e principal opositor de Mazinho em Sena Madureira.

Para você entender melhor: No que tange à realização da convenção partidária, o União Brasil tem até a meia-noite de hoje para lançar o Edital, convocando seus filiados para a convenção. Além disso, uma vez realizada, é preciso apresentar a ata da convenção ao TRE e, por fim, o registro da candidatura. Em todas essas etapas, deve constar a assinatura da presidência do partido. Dessa vez, quem está com a caneta em mãos é a dona Edgardina.

Em 2020, o grupo de Alan Rick apoiou Mazinho Serafim para prefeito e ele foi reeleito. Contudo, não teria honrado compromissos de campanha com Alan. Pelo contrário, utilizou as Rádios de Sena Madureira para chamar Alan Rick de “deputado caroneiro”. Além disso, em 2022, preferiu hipotecar apoio à candidata ao senado Márcia Bittar (que foi derrotada) e praticamente ignorou Alan Rick.

A reportagem do YacoNews tentou contato com Jairo Cassiano para saber se o aval será dado ou não, mas seu telefone deu fora de área.

YacoNews

