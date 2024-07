Duplas do Meta conquistam título na Fase Estadual dos Jogos Escolares

Ana Laura e Sophia, no feminino, Arthur e Vinícius Santiago, no masculino, duplas do Meta, conquistaram nesta segunda, 29, na AABB, o título da Fase Estadual do Vôlei de Praia nos Jogos Escolares.

No feminino, a dupla do Meta venceu a dupla da escola São José, de Cruzeiro do Sul, por 2 sets a 0.

A equipe do Meta derrotou os garotos da escola Edmundo Pinto, de Tarauacá, por 2 sets a 0 na decisão do torneio masculino.

Fase Nacional

As duplas do Colégio Meta serão as representantes do vôlei de praia acreano nos Jogos Escolares Brasileiros (Jeb´s), competição programada entre os dias 20 de setembro e 3 de outubro em Recife, Pernambuco.

Por PHD

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram