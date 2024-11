Dupla é presa tentando arremessar celulares e drogas para dentro do presídio de Sena Madureira

Um homem, de 37 anos e um adolescente de 17 anos foram capturados pela Polícia Militar da região do Yaco tentando arremessar aparelhos celulares e drogas para dentro do presídio Evaristo de Moraes, em Sena Madureira. Não é a primeira vez que uma ocorrência dessa natureza é verificada nas imediações do presidio.

Os PMs notaram a movimentação suspeita e lograram êxito na rápida ação. Foram apreendidos dois aparelhos celulares digitais, drogas e linha que seria utilizada para fazer o arremesso.

Os dois infratores foram levados para a Unidade de Segurança Pública de Sena e responderão processo na justiça.

Segundo informações, os detentos que cumprem pena no presídio de Sena Madureira realizam várias investidas com quem está do lado de fora para tentar conseguir aparelhos celulares. Na maioria das vezes, o plano criminoso acaba sendo frustrado.

Diante das recorrentes tentativas, o policiamento na muralha do presídio foi reforçado para dificultar a entrada de objetos ilícitos.

Por Assessoria

