Dunga, ex-técnico da Seleção Brasileira, e esposa ficam feridos após carro capotar

O ex-técnico da Seleção Brasileira, Dunga, e a esposa dele, Evanir Miller da Silva Verri, ficaram feridos após o carro em que estavam capotar neste sábado (13) na BR-116, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Veja acima como o carro ficou.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi registrado no km 39, perto de 12h30, após o veículo sair da rodovia.

A PRF informou que os dois tiveram ferimentos leves e estavam conscientes durante o atendimento.

Ainda conforme a PRF, o casal foi levado ao Hospital Angelina Caron, em Campina Grande do Sul. Os policiais fizeram teste de bafômetro nas vítimas e o resultado foi negativo.

De acordo com o porta-voz da PRF no Paraná, André Filgueira, Dunga e a esposa tinham saído de São Paulo e seguiam para Curitiba quando o carro capotou. Chovia na hora do acidente.

“O capotamento foi nas imediações da Represa do Capivari, um trecho bastante sinuoso, com muitas curvas. O condutor (Dunga) perdeu o controle, bateu na lateral da rodovia e capotou”, disse.

O hospital informou que não pode passar informações sobre o estado de saúde das vítimas.

Dunga começou atuando como jogador no Internacional, de Porto Alegre (RS), na década de 80. Passou por outros times brasileiros, como Corinthians e Vasco da Gama. Também jogou em clubes da Itália, Alemanha e Japão.

O atleta se destacou na Seleção Brasileira, onde foi capitão do tetracampeonato conquistado na Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos. Jogou ainda as copas de 1990 e 1998, mas não repetiu a conquista.

Treinou a Seleção na Copa do Mundo de 2010, quando foi eliminado pela Holanda. Retornou em 2014, mas não obteve o mesmo desempenho e acabou demitido em 2016.

Por Rafael Machado, Rafael Torquato, g1 PR e RPC Curitiba

