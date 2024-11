Dois jogos fecham nesta quinta, 14, a partir das 16 horas, no Florestão, o segundo turno do Campeonato Estadual de Futebol Feminino.

Assermurb e Andirá disputam o primeiro jogo e no segundo confronto o Náuas enfrenta o Galvez.

Final no domingo

Galvez e Assermurb decidem no domingo, 17, às 15h30, no Florestão, o título do Campeonato Estadual. Além da taça, as duas equipes irão em busca de um prêmio de 80 mil e

