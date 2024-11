Duas mulheres são esfaqueadas durante briga por causa de ciúmes em Rio Branco

Raquel Feitosa da Silva, 22 anos, e Patrícia Silva do Carmo, 33, foram feridas a golpes de faca na tarde desta segunda-feira (25), durante uma discussão em um prédio abandonado localizado no km 1 da rodovia AC-10, mais conhecida como Estrada de Porto Acre, próximo à rotatória, na entrada do Conjunto Adalberto Sena, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Patrícia estava no prédio junto com o marido de Raquel consumindo entorpecentes, quando, de forma inesperada, Raquel chegou ao local. Enciumada e achando que estava sendo traída porque os dois estavam agarrados, ela pegou uma faca e desferiu vários golpes em Patrícia, atingindo-a no peito, pescoço e braços.

O marido de Raquel, ao perceber que ela poderia matar Patrícia, interveio e golpeou a esposa com uma facada na lateral da coxa esquerda. Em seguida, ele fugiu do local, deixando as duas mulheres ensanguentadas e agonizando.

Populares que ouviram a gritaria acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte básico e outra de suporte avançado. Os paramédicos prestaram os primeiros socorros e encaminharam Raquel e Patrícia ao pronto-socorro de Rio Branco. Ambas foram atendidas e estavam com o estado de saúde estável até o momento.

Policiais militares estiveram no local, coletaram informações e realizaram buscas pela região para localizar o marido de Raquel, mas ele não foi encontrado.

Após receberem alta médica, Raquel e Patrícia serão conduzidas à delegacia para os procedimentos cabíveis.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

