Duas armas são apreendidas pela Polícia Militar no bairro Taquari em Rio Branco

Duas armas de fogo foram apreendidas pela Polícia Militar, na noite de terça-feira, 06, desta feita na rua Baguarí, no bairro Taquari.

O grupamento tático do 2° Batalhão estava realizando patrulhamento na região do bairro Taquari e Praia do Amapá, quando avistou dois indivíduos conversando na beira da rua, a dupla empreendeu fuga ao perceber a presença da Polícia Militar.

Os militares desembarcaram da viatura e tentaram fazer a abordagem porém, não foi possível visto que, os suspeitos desapareceram em meio a mata e a escuridão, no retorno a guarnição encontrou as duas armas de fogo calibre .22, além de 8 munições do mesmo calibre intactas dentro de um saco plástico.

O material bélico foi recolhido e encaminhado para a delegacia da segunda regional para as providências legais.

Por Polícia Militar do Acre (2° BPM)

