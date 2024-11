Donald Trump vence Kamala Harris e é eleito presidente dos EUA pela segunda vez

Após quatro anos fora do cargo, Donald Trump, de 78 anos, está de volta à Casa Branca como o 47º presidente dos Estados Unidos. De acordo com projeções da Associated Press (AP) e da CNN, o ex-presidente venceu a democrata Kamala Harris ao alcançar 277 dos 538 delegados do Colégio Eleitoral, superando os 270 necessários para a vitória.

Trump garantiu sua reeleição ao vencer no estado-pêndulo de Wisconsin, onde Kamala era favorita. Em seu discurso para apoiadores em Mar-a-Lago, na Flórida, Trump declarou que os Estados Unidos entrarão em uma “era de ouro”, prometendo lutar por todos os cidadãos e “tornar a América grande novamente.”

Kamala Harris, atual vice-presidente, optou por não fazer um discurso na madrugada, aguardando a contagem completa dos votos, mas a projeção já indicava a vitória de Trump.

Essa vitória marca o retorno de Trump à presidência após uma gestão anterior polêmica (2017-2021), seguida de quatro anos de desafios legais e pessoais, incluindo sua condenação em um caso de suborno. Mesmo com os obstáculos, o ex-presidente manteve forte apoio entre os republicanos e agora retorna para liderar o país.

A disputa foi acirrada, mas as projeções confirmaram que Trump superou os desafios e garantiu seu lugar como o próximo líder dos Estados Unidos.

Acreonline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram