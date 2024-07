Dois Homens Ficam Gravemente Feridos Após Queda de Ponte em Rio Branco

No último sábado, (6), um acidente grave ocorreu na rodovia AC-90, Transacreana, no km 25 do Ramal Caipora, em Rio Branco. O motociclista de aplicativo, identificado apenas como Leis, de 33 anos, e o venezuelano Angel Daniel Pulido Guzman, de 29 anos, caíram da ponte do Caipora, de uma altura de aproximadamente 10 metros, devido às más condições da estrada agravadas pela chuva.

Angel Daniel estava na garupa de uma moto Honda Titan preta, conduzida por Leis, a caminho da casa de sua namorada na zona rural de Rio Branco. A moto escorregou na ponte, resultando na queda dos dois homens.

Com o impacto, Leis sofreu uma fratura no fêmur direito e Angel Daniel apresentou suspeita de fraturas no peito e no quadril esquerdo. Ambos receberam os primeiros atendimentos de paramédicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foram encaminhados ao pronto-socorro de Rio Branco.

Eles estão em estado estável, mas suas condições clínicas podem se agravar.

Por AcreOnline.net

