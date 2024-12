DNA Revela: comerciante Ricardo Rocha não é filho de Gugu Liberato

Exames realizados por dois laboratórios diferentes confirmaram que Ricardo Rocha, de 50 anos, não é filho do apresentador Gugu Liberato, falecido em 2019. A análise genética, que envolveu familiares de Gugu e de Ricardo, encerra uma disputa judicial iniciada em 2023, na qual o comerciante alegava ser herdeiro do apresentador. O advogado Nelson Wilians, que representa Marina e Sofia Liberato, filhas do apresentador, resumiu o desfecho de forma sucinta: “Nota 10 para o exame, aprovado com louvor.” Não foram divulgados outros comentários pela defesa. Ricardo Rocha, suposto filho de Gugu Liberato, usou as redes sociais para desabafar após receber o exame de DNA negativo para parentesco com o ex-apresentador.

No Instagram, o empresário deu a entender que o caso ainda não terminou. “Acalma o coração que nem tudo que vemos é o que parece o que vemos.” Entenda o Caso Ricardo Rocha havia acionado a Justiça alegando ser filho biológico de Gugu e, por isso, ter direito à partilha da fortuna do apresentador. Para comprovar a alegação, amostras genéticas de familiares de Gugu, como sua mãe Maria do Céu e seus irmãos Amandio e Aparecida Liberato, foram analisadas junto às de Ricardo e de sua mãe, Otacília Gomes da Silva. O resultado foi categórico: não há vínculo biológico entre Ricardo e o apresentador.

Segundo o laudo pericial, divulgado pela imprensa, o processo envolveu análise de prova e contraprova por equipes distintas, todas chegando à mesma conclusão. Legado de Gugu Gugu Liberato morreu tragicamente em novembro de 2019, após um acidente doméstico em sua casa em Orlando, nos Estados Unidos. Ele deixou três filhos: João Augusto, de 23 anos, e as gêmeas Sofia e Marina, de 20, frutos de seu relacionamento com Rose Miriam di Matteo. Apesar de o episódio com Ricardo Rocha ter sido encerrado, a disputa pela fortuna bilionária de Gugu continua em andamento nos tribunais.

cm7

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram