Dirigentes se reúnem para definir Campeonato Estadual de 2025

O presidente da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC), Antônio Aquino, se reúne com dirigentes de clubes nesta terça, 19, a partir das 16 horas, na sede da entidade, para definir os detalhes do Campeonato Estadual de 2025. A competição terá oito equipes, Rio Branco, Humaitá, Independência, Adesg, São Francisco, Plácido de Castro, Galvez e Vasco.

Fórmula de disputa

Um dos detalhes mais importantes na reunião para definir o Estadual será a fórmula de disputa. O título do Estadual é importante porque garante um calendário com competições nacionais e bons recursos financeiros.

Mudança de data

O Estadual 2025 vai começar na segunda quinzena de janeiro ou no máximo no início de fevereiro. Com a mudança realizada no calendário nacional pela CBF, o Campeonato Brasileiro da Série D inicia no dia 13 de abril e por isso o Acreano precisa ter prazo para terminar.

Dois rebaixados

A competição terá oito times na disputa do título e dois serão rebaixados para segunda divisão.

A FFAC deve promover a 2ª Divisão em 2025 com, no mínimo, seis equipes e a novidade será a presença do Santa Cruz.

