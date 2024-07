Dificuldades no transporte fluvial no alto Rio Yaco afetam comunidade de Porto Maia em Sena Madureira

A comunidade de Porto Maia, situada no alto Rio Yaco, no Município de Sena Madureira enfrenta sérias dificuldades devido à contínua baixa no nível das águas do rio. Com o rio seco e muitos trechos com paú (vegetação aquática densa) no leito, a navegação tem se tornado um desafio significativo, especialmente para aqueles que dependem do transporte fluvial para suas atividades diárias.

Entre os mais afetados estão os alunos, que precisam se deslocar para escolas em áreas mais distantes. A baixa no nível do Rio Yaco impede a passagem segura de embarcações, dificultando o acesso à educação e comprometendo a rotina de estudos das crianças e jovens da região.

O transporte de mercadorias e suprimentos também sofre com essa situação. A dificuldade em trafegar pelo rio seco resulta em atrasos na entrega de produtos essenciais, impactando diretamente a qualidade de vida dos moradores de Porto Maia e das comunidades adjacentes.

A comunidade tem buscado soluções para contornar esses desafios, como o uso de pequenos barcos que conseguem navegar em águas rasas. No entanto, essa alternativa não é viável para todos os tipos de transporte, especialmente os que envolvem cargas maiores.

As autoridades locais e organizações comunitárias estão cientes da situação.

Por Pelegrino Sobrinho- Colaborador do acreonline.net

