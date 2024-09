Deyverson brilha com dois gols, Atlético vence e elimina Fluminense na Libertadores

O futebol tem seus predestinados, e Deyverson parece ser um deles. Afinal, ele entrou no final da primeira etapa em substituição a Bernard, que sentiu uma lesão na Arena MRV. No segundo tempo, com dois gols, o atacante garantiu o triunfo do Atlético por 2 a 0 sobre o Fluminense e a classificação para as semifinais da Libertadores. Na ida, o time carioca venceu por 1 a 0.

Domínio do Atlético, e Hulk desperdiça pênalti

Não poderia ser diferente, afinal, o Galo, precisando do resultado, partiu para cima do Fluminense e criou bastante perigo ao gol de Fábio. Assim, Hulk teve uma grande oportunidade numa cobrança de pênalti, mas o goleiro do tricolor defendeu sem dar rebote.

Ainda no primeiro tempo, o time mineiro manteve o controle e acertou a trave com o defensor Battaglia. O lateral-esquerdo Guilherme Arana também teve uma grande chance. Por outro lado, o Fluminense criou perigo em uma escapada de Serna pelo lado direito. No final do primeiro tempo, Bernard, que estava bem no duelo, sentiu uma lesão e Deyverson entrou em seu lugar.

Deyverson classifica Atlético para a semifinal

Na etapa final, o Atlético continuou dominando, e logo aos 5 minutos, o atacante Deyverson aproveitou um lindo cruzamento de Gustavo Scarpa e cabeceou, sem chances para Fábio. Assim, abriu o placar em 1 a 0 na Arena MRV e empatou o agregado em 1 a 1.

Com bastante brilho, o atacante foi ao ataque e marcou novamente. Em outro cruzamento, dessa vez do craque Hulk, Deyverson na pequena área, cabeceou e marcou o segundo gol do Galo. Assim, o time mineiro fez 2 a 0 e garantiu sua classificação. Aliás, o adversário do Galo na semifinal será o River Plate, da Argentina. Que chegou até esta fase ao eliminar o Colo Colo, do Chile.

Próximos jogos das equipes

Em partida válida pelo Campeonato Brasileiro, o Galo, comandado por Milito, vai ao Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, enfrentar o Palmeiras. O jogo, portanto, está marcado para sábado (28). No entanto, o Tricolor das Laranjeiras terá um compromisso contra o lanterna Atlético-GO, no domingo.

