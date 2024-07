Detran Anuncia Leilão com Mais de 600 Veículos à Venda; Saiba Como Participar

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) anunciou a realização de um leilão de 620 veículos automotores, conforme portaria publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) nesta segunda-feira (1). O evento ocorrerá nos dias 16 e 17 de julho, na WR Leilões, localizada na Avenida Antônio da Rocha Viana, nº 2005, Bairro Vila Ivonete, a partir das 9h da manhã.

Visitação para Inspeção Visual dos Veículos

Os interessados em participar do leilão poderão realizar a inspeção visual dos veículos entre os dias 10 e 12 de julho. As visitações serão permitidas nos horários de 08h às 11h30 e das 14h às 16h30, no pátio da WR Leilões e no pátio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), situado na Rodovia BR-364, km 1,5, loteamento Santa Helena, em Rio Branco.

Tipos de Veículos Disponíveis

O leilão contará com veículos recuperáveis, recuperáveis com motor inservível e sucatas com motor inservível. É importante destacar que as despesas eventuais posteriores ao leilão serão de responsabilidade do arrematante.

Para mais informações e acesso à lista completa dos veículos disponíveis, os interessados podem conferir a portaria no Diário Oficial do Estado.

Serviço

– Leilão: Dias 16 e 17 de julho

– Local: WR Leilões, Avenida Antônio da Rocha Viana, nº 2005, Bairro Vila Ivonete

– Horário: A partir das 9h

– Visitação: De 10 a 12 de julho, das 08h às 11h30 e das 14h às 16h30

– Locais de Visitação: Pátio da WR Leilões e pátio da PRF na Rodovia BR-364

Prepare-se para o leilão e aproveite a oportunidade para adquirir veículos automotores variados.

Portaria-Leilao

Por AcreOnline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram