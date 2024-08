Detento Fugitivo é Recapturado em Rio Branco

Matheus Oliveira do Nascimento, um dos seis detentos que fugiram do Complexo Prisional de Rio Branco na quinta-feira (8), foi recapturado na noite da última segunda-feira (12) no Conjunto Esperança, em Rio Branco. A prisão foi realizada pelo Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro) da Polícia Militar, com base em informações obtidas pelo Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC).

Antes de Nascimento, dois outros fugitivos haviam sido capturados: Valdemir Martins da Silva, encontrado em uma área de mata próxima à unidade prisional no mesmo dia da fuga, e Osvaldo Silva Vieira, também na quinta-feira (8).

Por Acreonline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram