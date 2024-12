Detento é achado morto no Complexo Penitenciário de Rio Branco

O detento José Edson Viana Macedo, de 43 anos, foi encontrado sem vida na cela 20, do Pavilhão R, do Complexo Penitenciário de Rio Branco, nesta quarta-feira, 11. As informações foram confirmadas pelo Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC).

Ainda não se sabe a causa da morte. Em nota, o Iapen-AC informou que José foi atendido na manhã de terça-feira, 10, na Unidade Básica de Saúde do presídio, e encaminhado para o Pronto-Socorro da capital, onde recebeu atendimento, ficou em observação pelo período necessário e foi liberado ainda na terça-feira.

Ainda segundo a nota, o detento foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira por um policial penal, que chamou a perícia ao local.

Nota pública sobre a morte de um detento no Complexo Penitenciário de Rio Branco

O governo do Acre, por meio do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), informa a morte do detento José Edson Viana Macedo no Complexo Penitenciário de Rio Branco. José estava sozinho na cela e teve o óbito confirmado na manhã desta quarta-feira, 11.

José foi atendido na manhã de terça-feira, 10, na Unidade Básica de Saúde do presídio, e encaminhado para o Pronto-Socorro da capital, onde recebeu atendimento, ficou em observação pelo período necessário e foi liberado ainda na terça-feira.

O detento foi encontrado na manhã desta quarta-feira por um policial penal, que chamou a perícia ao local.

As causas da morte só serão confirmadas após o laudo cadavérico. A Divisão de Assistência Social e Atenção à Família acompanha todos os trâmites para o velório e sepultamento.

Que a família de José Edson possa ser confortada neste momento de tristeza e dor.

Marcos Frank Costa

Presidente do Iapen

