Desesperador: vídeo mostra momento que muro desaba sobre mulher; veja

Uma mulher de 52 anos ficou ferida após o desabamento de uma marquise na Avenida Frederico Linck, em Novo Hamburgo, na manhã do último domingo (29). O acidente, que ocorreu em frente a um prédio comercial, foi registrado por câmeras de segurança, e as imagens mostram o momento exato em que a estrutura de concreto desabou sobre a vítima.

Logo após o acidente, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e levou a mulher ao Hospital Municipal de Novo Hamburgo (HMNH), onde ela passou por exames. A vítima sofreu uma fratura no ombro, mas, após o atendimento, foi liberada no mesmo dia. O desabamento causou grande repercussão na região, e as autoridades estão investigando as causas do colapso da estrutura.

Por almeida

