Deracre vistoria avanço nas obras do Ramal do Adolar em Sena Madureira

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), vistoriou as obras de pavimentação asfáltica do Ramal do Adolar, em Sena Madureira.

“Mais uma obra que tem avançado, e o Deracre tem acompanhado de perto a execução do trabalho”, afirma a presidente do Deracre, Sula Ximenes.

Com recursos de R$ 9 milhões, oriundos de emendas do senador Márcio Bittar, com contrapartida do Estado, o projeto inclui ciclovias, passarelas, acostamento e a pavimentação de 800 metros.

O Deracre segue acompanhando o andamento da obra.

Por Gabriel Freire- Agência de Notícias do Acre

Foto: Rafael Dias/Deracre

