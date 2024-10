Deracre e Saerb realizam reparos na adutora da Avenida Antônio da Rocha Viana, em Rio Branco

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), em parceria com a prefeitura de Rio Branco, por intermédio do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb), está realizando nesta terça-feira, 1º, reparos na adutora de abastecimento de água, que sofreu um rompimento na Avenida Antônio da Rocha Viana, na capital, na tarde de segunda-feira, 30.

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, explicou que a adutora foi danificada por uma máquina durante obras de contenção de deslizamentos na avenida. Ela destacou que os reparos foram iniciados imediatamente e que uma equipe do Saerb está encarregada da substituição do encanamento afetado.

“Estamos lidando com um deslizamento causado pela adutora localizada abaixo do solo. Infelizmente, a máquina atingiu a estrutura, resultando no vazamento. No entanto, já estamos resolvendo o problema com a troca dos canos”, afirmou Sula Ximenes.

O presidente do Saerb, Enoque Pereira, informou que uma equipe foi enviada ao local assim que a situação foi comunicada. Os trabalhos de reparo começaram pela manhã, e a previsão é que, após a substituição do cano, o fornecimento de água retorne ao normal na quarta-feira, 2.

“Durante os trabalhos, nossa adutora de 350 mm sofreu danos. Após a substituição, o Deracre prosseguirá com a instalação do dreno, realizará o aterramento necessário e, por fim, recuperará o pavimento afetado. Nós, do Saerb, estamos apoiando na recomposição da adutora”, disse Enoque Pereira.

Por Gabriel Freire- Agência de Notícias do Acre

Foto: Eudes Goes/Deracre

