Delegados-gerais do Acre e Paraíba se reúnem para troca de experiências e fortalecimento das polícias civis

O delegado-geral da Polícia Civil do Acre (PCAC), José Henrique Maciel, recebeu na quarta-feira, 24, o delegado-geral da Paraíba, André Luiz Rabelo, em um encontro na sede da instituição, em Rio Branco. A reunião contou com a presença de autoridades da Polícia Judiciária acreana, marcando um momento de cooperação e troca de experiências.

Dr. José Henrique Maciel estava acompanhado por uma equipe do alto escalão da Polícia Civil Acreana, composta pelo delegado adjunto, Dr. Claylton Videira, Dr. Alex Cavalcante, Diretor do Departamento Técnico-Policial, Diretor do Departamento de Polícia da Capital e do Interior, Dr. Pedro Paulo Buzolin, Diretor do Departamento de Inteligência, Dr. Nilton Boscaro, Diretor da Academia de Polícia (Acadepol), Dr. Fabrizzio Leonard Sobreira, Corregedor Geral da PCAC, Thiago Fernandes Duarte, Coordenadora do projeto Bem-Me-Quer, Dra. Juliana De Angelis, e diretor do Departamento de Polícia Técnica-Científica, Mário de Sandro Martins..

Representando a Paraíba, também participaram do encontro o secretário executivo de Planejamento, Petrônio Rolim, e seus assessores.

O encontro teve como principal objetivo a troca de informações técnicas entre as polícias civis do Acre e da Paraíba, visando ao fortalecimento das instituições e a melhoria das estratégias de enfrentamento à criminalidade. Durante a reunião, foram apresentados dados e resultados das ações de combate ao crime em ambos os estados, destacando as melhores práticas e os desafios enfrentados.



José Henrique Maciel enfatizou a importância da cooperação entre as polícias civis para o fortalecimento da segurança pública no Brasil. “A troca de experiências e informações técnicas é fundamental para que possamos aprimorar nossas estratégias e garantir a segurança da população. O fortalecimento dessa cooperação com a Polícia Civil da Paraíba com certeza continuará trazendo benefícios na área de segurança publica para ambos os estados”, afirmou.



André Luiz Rabelo destacou a relevância do encontro para a construção de um sistema de segurança mais eficiente e integrado. “Essa oportunidade de diálogo e troca de conhecimentos é essencial para que possamos alinhar nossas ações e enfrentar a criminalidade de forma mais eficaz. Agradecemos a recepção da Polícia Civil do Acre e estamos comprometidos em fortalecer essa parceria”, declarou.

Durante o encontro, José Henrique Maciel aproveitou a oportunidade para presentear André Luiz Rabelo com a moeda institucional da PCAC, simbolizando a importância dessa cooperação entre as polícias civis dos dois estados.

Por Marcelo Torres- Agência de Notícias do Acre

Foto: assessoria/PCAC

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram