Delegado-Geral da Polícia Civil do Acre recebe ex-Secretário de Segurança Pública Coronel Paulo César

Na manhã da última sexta-feira, 1º de novembro, o delegado-geral da Polícia Civil do Acre, Dr. Henrique Maciel, recebeu em seu gabinete o coronel Paulo César da Silva, ex-secretário de Segurança Pública do estado e atualmente assessor do deputado federal Coronel Ulisses. Durante o encontro, o delegado-geral homenageou o coronel Paulo César com a entrega de uma moeda institucional, símbolo de reconhecimento pelo trabalho e dedicação do coronel em fortalecer a segurança pública acreana.

Delegado-geral Dr. Henrique Maciel homenageia o ex-secretário de Segurança Pública do Acre, coronel Paulo César da Silva, com a moeda institucional da Polícia Civil, em reconhecimento ao seu trabalho em prol da segurança pública do estado. Foto: assessoria/ PCAC.

O gesto simboliza o apreço da Polícia Civil pela trajetória e apoio contínuo de Paulo César às causas da segurança pública, sendo ele uma figura destacada nos esforços de combate à criminalidade e promoção de políticas de segurança no estado. Em meio à troca de elogios, Dr. Henrique Maciel destacou: “É uma honra reconhecer o trabalho de quem se dedicou intensamente para garantir a segurança de nossa população. O coronel Paulo César é um parceiro importante, e sua contribuição segue essencial para que avancemos ainda mais.”

Além da homenagem, a reunião teve como pauta o diálogo sobre as emendas parlamentares do deputado federal Coronel Ulisses voltadas ao fortalecimento da Polícia Civil do Acre. As emendas prometem viabilizar investimentos significativos, buscando suprir demandas de infraestrutura, aquisição de equipamentos e aprimoramento do trabalho policial, especialmente nas regiões mais distantes e vulneráveis.

A colaboração entre a Polícia Civil e o gabinete do deputado é vista como estratégica para reforçar as ações de segurança e a capacidade de resposta das forças policiais no Acre, fortalecendo a segurança e ampliando os recursos destinados a essa área essencial.

Assessoria/ PCAC

