Delegada Juliana De Angelis representa a Polícia Civil do Acre em evento de homenagem às mulheres na gestão estadual

Na manhã da última quinta-feira, 19, a delegada Juliana De Angelis representou a Polícia Civil do Acre (PCAC) em um café da manhã promovido pela vice-governadora do Acre, Mailza Assis, em conjunto com a Secretaria da Mulher.

O evento teve como objetivo homenagear as mulheres que integram a gestão estadual, reconhecendo a dedicação e o trabalho realizado ao longo de 2024. Durante o encontro, foi destacado o papel fundamental das mulheres na administração pública e o impacto positivo de suas contribuições para o desenvolvimento do estado.

A delegada Juliana De Angelis destacou a importância do momento, que simboliza não apenas um agradecimento, mas também um reforço ao compromisso com a igualdade e valorização feminina. “É uma honra fazer parte de um momento que celebra as mulheres que atuam em diferentes áreas da gestão pública, contribuindo para o fortalecimento das políticas e ações no Acre”, comentou.



O café da manhã reuniu diversas autoridades e mulheres que ocupam posições de liderança no estado, reforçando o reconhecimento e a gratidão pelo trabalho realizado ao longo do ano. A vice-governadora Mailza Assis enfatizou o valor do apoio e união entre as mulheres na busca por um estado mais justo e igualitário.

Marcelo Torres-PC

