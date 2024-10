Delegação acreana conquista 28 medalhas nos Jogos Paralímpicos Universitários

A delegação acreana fez história nos Jogos Paralímpicos Universitários, conquistando um total de 28 medalhas nas modalidades de atletismo, natação e bocha paralímpica. A competição, aconteceu na cidade de São Paulo nos dias 3 e 4 de outubro e destacou o talento e a dedicação dos atletas do Centro de Referência Paralímpico Brasileiro da Universidade Federal do Acre (UFAC).

Composta por 15 atletas, a equipe se preparou intensamente por mais de um ano e seis meses e o resultado foi a conquista de 9 medalhas de ouro, 14 de prata e 5 de bronze, uma performance que enche de orgulho não apenas os atletas, mas também seus treinadores e toda a comunidade acreana.

O coordenador do centro de referência paralímpico do Acre, Clodoaldo Castro, expressou sua alegria e satisfação com os resultados obtidos. ”

Foi uma delegação significativa e com essa delegação a gente obteve bons resultados com várias medalhas de ouro, de prata e bronze e isso é importante para a sequência do nosso trabalho no Centro de Referência de Rio Branco, na UFAC. Todos os atletas que vieram aqui representando as modalidades de atletismo, bocha e natação conseguiram obter sucesso com suas medalhas. Mas isso não seria possível se nós não tivéssemos ajuda da Universidade Federal do Acre e do Governo do Estado, através da Secretaria Extraordinária de Esportes”, afirmou.

A participação da delegação acreana nos Jogos Paralímpicos Universitários não apenas reforça a importância do esporte como ferramenta de inclusão e desenvolvimento, mas também serve como inspiração para outros atletas e para a sociedade como um todo. O sucesso alcançado é um testemunho do potencial e da garra dos paratletas, que continuam a fazer história no cenário esportivo acreano.

Por Ana Paula Xavier

