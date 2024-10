Delegação acreana apresenta projetos ambientais, cultura e culinária típica a empresários e autoridades dos Emirados Árabes Unidos

Em agenda no exterior, o governador do Acre, Gladson Cameli, foi recebido pelo embaixador do Brasil nos Emirados Árabes Unidos (EAU), Sidney Leon Romeiro, em Abu Dhabi, capital do país, nesta quarta-feira, 3. Estiveram presentes também autoridades e empresários ligados a instituições bancárias, de transformação energética e agricultura sustentável, além do secretário de Estado da Fazenda, Amarísio Freitas, e do gerente-geral do Projeto de Créditos de Carbono no Acre, Victor Hugo Rondon.



O principal objetivo do encontro foi dar ao Estado do Acre a oportunidade para apresentar seus ativos ambientais e tratar de possíveis investimentos nas áreas de desenvolvimento sustentável, créditos de carbono e bioeconomia.

Durante seu discurso, Gladson Cameli falou dos investimentos que o Estado tem feito para preservar as florestas, ressaltando a importância de alinhar desenvolvimento e geração de empregos à sustentabilidade.

“Essa agenda consolida o Acre, mais uma vez, como protagonista das pautas ambientais. Estamos estrategicamente localizados em frente ao Pacífico, com uma infraestrutura pronta, mas precisamos de investidores. E hoje tivemos um dia maravilhoso, criando oportunidades para quem quer investir em nosso estado. Agradeço ao embaixador do Brasil, por abrir as portas da sua residência para o Acre, e em nome dele agradeço ao governo federal pela parceria. Aos investidores que atenderam o chamado para conhecer mais sobre os projetos do Acre, meu muito obrigado”, disse.



Para o embaixador Sidney Romeiro, a agenda desta quarta-feira estreita ainda mais a relação entre os países, por meio do Acre, e marca a celebração dos 50 anos de amizade entre as duas nações, comemorado em 2024.

“Estou muito contente em ter recebido a delegação do Acre, chefiada pelo governador Gladson, que veio alinhar sua agenda com a dos Emirados Árabes, que é o desenvolvimento com sustentabilidade. Este é um país que tem muito a oferecer em termos de inovação, de compromisso no combate às mudanças climáticas, à energia renovável, e essa agenda do Acre em busca de parceiros encontra aqui a resposta certa. São duas entidades, o Estado do Acre e o governo dos Emirados, comprometidas com essa pauta ambiental. Nós, como representantes brasileiros, ficamos muito felizes em ver um estado encontrar seu parceiro certo, tão distante, fazendo uma viagem longa, mas buscando respostas para os desafios que enfrenta”, afirmou Romeiro.



A agenda desta quarta-feira é um desdobramento das tratativas realizadas durante a Conferência do Clima (COP 28), realizada em Dubai em 2023, e parte do projeto Acre in the UAE (Acre nos Emirados Árabes Unidos, em português), coordenado pela Companhia de Desenvolvimento de Serviços Ambientais (CDSA), que tem como objetivo apresentar os ativos ambientais e planos de investimento verde disponíveis no Acre.

“Esse é um evento de desdobramento de outras ações, desde a COP28. Antes dessa reunião já havíamos feito reuniões com algumas empresas, por videoconferência, e hoje estreitamos mais ainda nossos laços para formar parcerias sólidas. Nossa expectativa é assinar termos de possíveis ações de financiamento de atividades que possibilitem o envio de recursos para as comunidades ribeirinhas, indígenas e para quem mantém a floresta em pé, além de continuarmos as ações de comando e controle”, explicou o secretário Amarísio Freitas.



A expectativa do governo do Acre é fechar 150 milhões de dólares em fundos de investimento e 50 milhões de dólares em negociações referentes ao crédito de carbono, a partir do que foi apresentado aos investidores.

“Hoje realizamos o evento mais importante do estado fora do país, pois tivemos ampla adesão das maiores empresas dos Emirados Árabes, que têm total interesse em fazer negócios conosco. Nós temos os créditos de carbono e um estado com políticas sustentáveis que nos permitem fazer grandes investimentos em energia renovável, pecuária e agricultura sustentável. O Acre já é pioneiro na política ambiental e se destaca ano a ano. Em 2025 teremos a COP30 e o Estado do Acre já sai na frente, tendo adesão de grandes empresas”, destacou o gestor do Projeto de Créditos de Carbono no Acre, Victor Hugo Rondon.



Como forma de atrair a atenção dos possíveis investidores, além de apresentar os projetos ambientais, a delegação acreana mostrou a cultura e a culinária do Acre, ao entregar artesanatos indígenas, marchetaria e oferecer um almoço com comidas típicas, preparado pela chef acreana Sueli Cardoso da Silva.

Por Hadassa Menezes- Agência de Notícias do Acre

Foto: Pedro Devani/Secom

